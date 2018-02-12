Türkiye Basın Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 2. Basın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 2017 yılının en iyi gazetecisi ödülü Ulusal Kanal Programcısı Şule Perinçek'e verildi

Türkiye Basın Birliği (TBB) 2017 Yılı En Başarılıları 2'nci TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni yapıldı.



2'ncisi gerçekleştirilen TBB Basın Başarı Ödülleri törenine, politikacı, edebiyatçı, gazeteci, sinemacı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları kategorilerinden seçilmiş isimler katıldı.



Ödül alan isimler arasında Şule Perinçek de vardı. Perinçek'e en iyi gazeteci ödülü verildi.



Ulusal Kanal programcısı Şule Perinçek, yerel basının öneminden bahsetti.



Perinçek "Gazeteciler önceden halk tarafından denetleniyordu" dedi.



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