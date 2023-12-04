Ulusal Kanal TÜRKSAT Borcunun İlk Kısmını Ödedi!

İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal yayın hayatına devam edebilmesi için Türksat'a olan borcunu ödedi. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan "Türksat borcumuzun ilk parçasını elbirliği ile ödedik" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal TÜRKSAT Borcunun İlk Kısmını Ödedi!
Son Güncelleme:

Görev Vakfı’nın milli medyayı güçlendirmek, Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın kaliteli görüntü, güçlü altyapı, etkili içerikler ve yaygınlığını artırmak amacıyla başlattığı “Çözüme Ortak Ol” kampanyasına ortaklık büyüyor. Ulusal Kanal’ın Türksat’a toplam 3 milyon 800 bin TL’lik borcunun ilk kısmı ödendi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan konuya ilişkin şunları söyledi şunları söyledi:

Değerleri gönüllülerimiz,
fedakâr izleyicilerimiz,

Bugün için taahhüt ettiğimiz Türksat borcumuzun ilk parçasını elbirliği ile ödedik!

Fedakarlar ordusu bir kez daha gerekeni yaptı, birlikte başardık. Çözüme ortak olan herkese teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz. Bu akşam hepimiz rahat bir uyku uyuyacağız.

Yarın görevlerimiz bizi bekliyor. 25 Aralık'ta kalan 2 Milyon TL'lik ödememizi yapacak ve Çözüme Ortak Ol kampanyamızın toplam hedefi olan 35 Milyon TL'ye ulaşacağız.

Bugüne kadar önümüze ne koyduysak yaptık, başardık, yine başaracağız.

Sağ olun, var olun!

Erkan Önsel
Görev Vakfı Başkanı

Adnan Türkkan
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı

# ulusal kanal # türksat
Çok Okunanlar
Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor
Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor
Kanser Düşmanı Çay
Kanser Düşmanı Çay
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
Öne Çıkanlar İBB Başkan Adayı Bülent Kerimoğlu, Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu Topa Tuttu! İBB Başkan Adayı Bülent Kerimoğlu, Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu Topa Tuttu! Kokina Çiçeği Neyi Temsil Ediyor? Kokina Çiçeği Neyi Temsil Ediyor?