Ulusal Kanal TÜRKSAT Borcunun İlk Kısmını Ödedi!

Görev Vakfı’nın milli medyayı güçlendirmek, Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın kaliteli görüntü, güçlü altyapı, etkili içerikler ve yaygınlığını artırmak amacıyla başlattığı “Çözüme Ortak Ol” kampanyasına ortaklık büyüyor. Ulusal Kanal’ın Türksat’a toplam 3 milyon 800 bin TL’lik borcunun ilk kısmı ödendi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan konuya ilişkin şunları söyledi şunları söyledi:

Değerleri gönüllülerimiz,

fedakâr izleyicilerimiz,

Bugün için taahhüt ettiğimiz Türksat borcumuzun ilk parçasını elbirliği ile ödedik!

Fedakarlar ordusu bir kez daha gerekeni yaptı, birlikte başardık. Çözüme ortak olan herkese teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz. Bu akşam hepimiz rahat bir uyku uyuyacağız.

Yarın görevlerimiz bizi bekliyor. 25 Aralık'ta kalan 2 Milyon TL'lik ödememizi yapacak ve Çözüme Ortak Ol kampanyamızın toplam hedefi olan 35 Milyon TL'ye ulaşacağız.

Bugüne kadar önümüze ne koyduysak yaptık, başardık, yine başaracağız.

Sağ olun, var olun!

Erkan Önsel

Görev Vakfı Başkanı

Adnan Türkkan

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı