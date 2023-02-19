Ulusal Kanal twitter hesabımız geçici süre donduruldu
Twitter'dan kaynaklı bir sorun dolayısıyla Ulusal Kanal twitter hesabımız geçici süre donduruldu. Bu süreçte bizden haber almak için diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın.
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