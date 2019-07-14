Ulusal Kanal ve Aydınlık'a ambargo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantıya Ulusal Kanal ve Aydınlık davet edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı devam ediyor.



Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantıya Ulusal Kanal ve Aydınlık davet edilmedi.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, toplantıya Ulusal Kanal ve Aydınlık'ın davet edilmemesine tepki gösterdi.



Sungur'un açıklaması şöyle;

Sayın Erdoğan medya temsilcileri ile bir araya gelmiş! Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi çağırılmadı... Sayın @fahrettinaltun FETÖ ile mücadelenin sesi, 15 Temmuz'da darbecilere karşı savaşan, vatan savaşının sesi olan bizleri neden çağırmıyorsunuz? Görevinizi eksik yapıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan medya temsilcileri ile bir araya gelmiş. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yok. Sayın @fahrettinaltun uçağınıza binen medya kurumları ile Türkiye'nin vatan savaşında başarılı olmanız mümkün değil. Uyguladığınız bu ambargo bizlere değil Türkiye'ye kaybettirir.



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