Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal, yeni ve büyük bir atılım daha hazırlanıyor. HD yayın kalitesi için ilk adım, frekans değişkliği ile atılıyor. Ulusal Kanal, 1 Eylül'den itibaren yeni frekansından yayın yapacak.

18 yıldır görev başında olan Ulusal Kanal, 1 Eylül'den itibaren yeni frekansından yayın yapacak.



Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal, HD yayın için büyük ve önemli bir adım attı.



Gelecek yıllarda daha iyi ses ve görüntü kalitesi için HD yayın platformuna geçme kararı alan Ulusal Kanal, şu anda hem mevcut frekansı üzerinden hem de yeni frekansından yayın yapıyor.



1 Eylül'den itibaren ise sadece frekans 12685, sembol 30000, Polarizasyon V- Dikey üzerinden yayın yapacak. Eski frekanstaki yayın sona erecek.



Yeni dönemde yeni frekans üzerinden yayınların izlenebilmesi için, HD recevier sahibi olmak gerekiyor. Frekans değişikliği ile iligili ayrıntılı bilgi ise 0212 912 32 80 numarasından veriliyor.



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