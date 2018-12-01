Ulusal Kanal’ın 19. Yılında İzmir’deki gönüller de bir araya geldi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ile duayen spiker Gülgûn Feyman hem 2018 yılına dair rapor verdi hem yeni hedefleri açıkladı.

Ulusal Kanal yöneticileri İzmir’de izleyicileriyle buluştu. 1 yılın raporu gönüllülere Hava Gazı Fabrikası’nda yapılan kahvaltılı toplantıda verildi.



Deneyimli spikerimiz Gülgun Feyman, Ergenekon kumpasının çözüşündeki Ulusal Kanal’ın rolüne vurgu yaptı.



Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal durumun fotoğrafını çeken Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de radyonun önemini anlattı. Cengiz, 2019’un görevinin Ulusal Radyo’yu İzmir’de kurmak olduğunu söyledi.



Ulusal Kanal’ın varlığını izleyicisi ile bütünleşerek sürdürdüğüne vurgu yapan Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir ise Ulusal Gönüllüsü ağının genişlemesinin gerektiğini belirtti.



Konuşmaların ardından seramik sanatçısı Pervin Özdemir’in eserleri çekilişle sahiplerine verildi. 19. yıl kahvaltısı andımız okunarak sona erdi.







HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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