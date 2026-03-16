Ulusal Kanal yönetimi Tekgıda-İş Sendikası’nı ziyaret etti

Ulusal Kanal Genel Müdürü Duygu Karabulut ile Genel Müdür Yardımcısı İsmet Öğütücü, Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Ören’i ziyaret etti.

Ulusal Kanal yönetimi Tekgıda-İş Sendikası’nı ziyaret etti
Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Ören’i ziyaret ederen Ulusal Kanal Genel Müdürü Duygu Karabulut ile Genel Müdür Yardımcısı İsmet Öğütücü, sendikal çalışmalar ve çalışma hayatının güncel gelişmeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

EMEKÇİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Gerçekleşen görüşmede gıda sektöründe çalışan emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlar, sendikal faaliyetler ve emek gündemine dair konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca emek dünyasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasında basının rolü üzerinde duruldu. Sendikal mücadelenin daha geniş kitlelere doğru ulaştırılması ve emekçilerin sorunlarının görünür kılınması konusunda basın ile iletişimin önemine dikkat çekildi.

