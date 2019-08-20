Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası, esnaf dostu yayıncılığı nedeniyle Ulusal Kanal'a plaket verdi. Oda Başkanı Paşa Çakmak, “Ulusal Kanal’ı her mücadelemizde yanımızda gördük, bundan mutluluk duyuyoruz ve diğer kanallara da örnek olmasını istiyoruz” dedi.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası, esnafa verdiği önem nedeniyle Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi verdi.



Oda Başkanı Paşa Çakmak, Ulusal Kanal’ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.



Plaketi alan Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya da Ulusal Kanal’ın esnafın zor gününde olduğu gibi güzel gününde de yanında olacağını söyledi.





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