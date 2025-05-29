Ulusal Kanal’da özel yayın: Kutlu yürüyüşte yeni görevlendirmeler

Ulusal Kanal'da yönetim kademesinde yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Konuya ilişkin ayrıntılar, 28 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.45’te Deniz Çağlayan Cengiz’in sunumuyla ekranlara gelecek özel yayında kamuoyuyla paylaşılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ulusal Kanal’da özel yayın: Kutlu yürüyüşte yeni görevlendirmeler
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Ulusal Kanal’da yayınlanacak olan “Özel Yayın” programına, kanalın üst düzey yöneticileri konuk olacak. Yayında, Ulusal Kanal’ın yeni yayın vizyonu ve yapılan görev değişikliklerinin detayları masaya yatırılacak.

Programın konukları arasında:

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İlker Yücel,
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer,
Ulusal Kanal Genel Müdürü Çağdaş Cengiz
ve Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Duygu Karabulut yer alacak.

Yeni döneme dair merak edilen tüm başlıkların ele alınacağı program, Ulusal Kanal ekranlarından canlı olarak izleyicilere ulaşacak.

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