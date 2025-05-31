Ulusal Kanal’dan özel yayın: “TÜRKSAT’ta kalalım, yolumuz kararmasın!”
Ulusal Kanal, TÜRKSAT yayınına devam edebilmek için başlattığı kampanyada 15 milyon TL hedef koydu. Kanalın yöneticileri ve GÖREV Vakfı temsilcileri, bu akşam yapılacak özel yayında kamuoyuna seslenecek.
Yayınlanma:
TÜRKSAT’taki yayın hayatını sürdürebilmek için destek kampanyası başlatan Ulusal Kanal, izleyicilerine “TÜRKSAT’ta kalalım, yolumuz kararmasın!” çağrısında bulundu. Kanalın hedefi 15 milyon TL’lik bağışa ulaşmak.
Destek kampanyası kapsamında özel bir yayın, bugün saat 19.45’te Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programda, Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT yayınında kalmasının önemi vurgulanacak, kampanyaya dair son gelişmeler aktarılacak.
Özel yayına katılacak isimler şöyle:
GÖREV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şule Perinçek
Ulusal Kanal Genel Müdürü Duygu Karabulut
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer
Ulusal Kanal Haber Müdürü Mustafa İlker Yücel
Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan
Yayını, gazeteci Çağdaş Cengiz sunacak.