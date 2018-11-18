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Ulusal Radyo atağa geçiyor

Ulusal Kanal'ın kısa bir süre önce bünyesine kattığı Halkın sesi Ulusal Radyo, atağa geçiyor. Türk televizyonlarının duayen ismi Gülgûn Feyman Budak "Gönül Telimiz" adlı programıyla çarşamba akşamları birbirinden özel konuklarını ağırlayacak. Usta radyo programcısı Uğur Atis de "Ayaküstü Bir Şeyler" adlı programıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Ulusal Radyo atağa geçiyor

Kısa süre önce Ulusal Kanal ailesine katılan Ulusal Radyo, atağa geçiyor.

Marmara bölgesinde 100.8 frekansından yayın yapan Halkın Sesi Ulusal Radyo, bu haftadan itibaren yeni proramlarla dinleyicileri ile buluşacak.

Türk televizyonlarının duayen ismi, Ulusal Kanal Sunucusu Gülgûn Feyman Budak, her çarşamba akşamı "Gönül Telimiz" programı ile yayında olacak. "Gönül Telimiz" programında birbirinden özel konuklar ağırlanacak.

Usta radyo programcısı Uğur Atis de haftaiçi her gün "Ayaküstü Bir Şeyler" programı ile dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

İlerleyen dönemlerde birbirinden farklı eşsiz programlarla yayın hayatına devam edecek olan Halkın Sesi Ulusal Radyo, yakın zamanda yayın ağını genişleterek yurt genelinde dinlenilebilir hale gelecek. 
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal radyo #yayın #gülgün feyman
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