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Ulusal Radyo Balıkesir Körfez'de 101,0 frekansından yayında

Ulusal Radyo İstanbul'un ardından Balıkesir Körfez'de yayına başladı

Ulusal Radyo Balıkesir Körfez'de 101,0 frekansından yayında

Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, "3 yeni ilde daha yayına başladık. Artık 20 milyonluk alana yayın yapan bir radyomuz var." dedi.

Ulusal Radyo'nun Körfez'de yayına başladığını ifade eden Sungur, ''Edremit başta olmak üzere Körfez'de Ulusal Radyo'nun yayına başlaması için yoğun talep vardı. Edremit Ulusal Gönüllüleri'nin çalışmaları sayesinde, Körfez'de 101.0 frekansında yayına başladık. Halkın Sesi Ulusal Radyo, Körfez'in sesi olacak. Yurttaşlarımızı radyomuzu dinlemeye davet ediyoruz'' diye konuştu.

Ulusal Radyo Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Yalova ve Balıkesir Körfez'de de yayınlarına devam ediyor. 
Ulusal Radyo'nun il il frekansları:
İstanbul 100,8
Bursa 106,9
Yalova 100,8
Balıkesir Körfez Bölgesi Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te 101,0..

Etiketler; #ulusal radyo #Balıkesir
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