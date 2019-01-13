Ulusal Radyo’nun kuruluşunda yer alan isimler Ankara’da bir araya geldi. Kanal ve radyo yöneticileri kuruluşta katkısı olanlara hisse belgelerini takdim etti.

Ulusal Kanal’ın Ankara’daki bürosunda önceki gün radyonun kuruluşunda yer alan isimlerle bir toplantı yapıldı. Toplantıya Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Ulusal Gönüllüleri Sorumlusu Suzan Karadağ da katıldı.



‘VATANSEVERLERİN RADYOSU’

Ulusal Kanal kurulduğu günden beri bu ailenin içinde olduğunu belirten ve radyonun kurulumunda da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ortaklarından Reşat Boğaz duygularını şöyle dile getirdi: “Ulusal Kanal kurulduğu günden beri gönüllüsüyüm. Bütün etkinliklerine katıldım. Yıllar önce Ulusal Kanal yetkililerine çok etkili olan radyonun kurulması gerektiğini söylemiştim. ‘Gücümüz yetmez’ dediler. Ben de onlara ‘siz gücünüzün farkında değilsiniz’ demiştim. Daha sonra 2018 yılında bana radyonun kurulacağı müjdesini verdiler. Çok mutlu oldum. Vatanseverlerin radyosu kuruldu.”



‘TÜRKİYE SEVDALILARINI DESTEĞE ÇAĞIRIYORUM’

Gülser Bektaş da Ulusal Radyo’nun ortaklarından olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Bektaş, “Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortaklığımdan dolayı çok mutluyum. Vatanseverlerin olması gereken yer burasıdır” dedi. Yine radyo ortaklardan Sinan Sırdaş ise “Türkiye sevdalılarını Ulusal Radyo’yu genişletmeye davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.



‘TOPLUMUN GÖZÜ, KULAĞI, DİLİ’

Ata Gürbüz Çörtoğlu da şunları söyledi: “Onurlu, bağımsız yaşamayı ilke edinmiş herkesi Ulusal Radyo etrafında birleşmeye davet ediyorum. Ulusal Radyo toplumun gözü, kulağı dilidir.” Nazan Balaban, Hilmiye Sancak da özgür, bağımsız radyoya sahip oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi ve herkesi ‘paydaş’ olmaya davet ettiler.

Toplantının ardından Ulusal Radyo’nun kuruluşunda emeği olan vatanseverlere gazetemiz Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’in de arasında bulunduğu isimler tarafından hisse belgeleri verildi. Aydınlık