Ulusal Radyo İstanbul'un ardından Yalova'da yayına başladı

Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, "3 yeni ilde daha yayına başladık. Artık 20 milyonluk alana yayın yapan bir radyomuz var." dedi.



Ulusal Radyo'nun Yalova'da yayına başladığını ifade eden Sungur, ''Yalova'da Ulusal Radyo'nun yayına başlaması için yoğun talep vardı. Yalova Ulusal Gönüllüleri'nin çalışmaları sayesinde, Yalova'da 100.8 frekansında yayına başladık. Halkın Sesi Ulusal Radyo, Yalova'nın sesi olacak. Yurttaşlarımızı radyomuzu dinlemeye davet ediyoruz'' diye konuştu.



Ulusal Radyo Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Yalova ve Balıkesir Körfez'de de yayınlarına devam ediyor.



Ulusal Radyo'nun il il frekansları:

İstanbul 100,8

Bursa 106,9

Yalova 100,8

Balıkesir Körfez Bölgesi Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te 101,0...