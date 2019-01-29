Sözcü gazetesi yazarı Ümit Zileli, Ulusal Kanal programcısı Gülgûn Feyman Budak'a 'Andımız' cezası verilmesini köşesine taşıdı. Zileli, "Sevgili arkadaşım Gülgün Feyman, Ulusal Kanal'da 'Nasıl Yani?' isimli programında değerli yazar Orhan Karaveli ile konuyu ele aldı ve bu duruma isyan etti… Asıl yobaz kafanın çağdaşlıktan korktuğunu, küçücük çocukların kafalarını anlamadıkları Arapça'yla doldurduğunu söyledi." ifadelerini kullandı

Ümit Zileli'nin Sözcü gazetesindeki yazısı şöyle:



"Cumhuriyetimizin simgelerinden biri olan “Andımız”, 2013 yılında liberal “yetmez ama evetçi” tayfasının, bölücülerin, gericilerin cansiperane desteğiyle yasaklanmıştı!..



Yıllar sonra 2018'de Danıştay “Andımız” hakkında verilen “idam hükmünü” bozdu. İktidar yine de okullardaki yasağı sürdürdü!.. Bu arada aynı çevreler, Andımız ile ilgili yasağın sürmesi için her türlü kampanyayı, kumpanyayı serbestçe yapmaya devam ettiler. Öyle ki, Özgür-Der üyesi bir grup, Danıştay'ın önünde gösteri yaparak “Andımız'a” şu sözlerle saldırdı:



-Kemalist anlayışın amentüsü sayılabilecek bir metni çocuklarımıza okutmak, dayatma ve zulümdür!..



Sevgili arkadaşım



Sonra ne oldu peki? Radyo Televizyon Üst Kurulu, Gülgün Feyman'ın, “bireyleri aşağılayan, toplumda ayrımcılık yaratabilecek ve karşılıklı hoşgörü üslubunu zedeleyebilecek” sözler söylediği gerekçesiyle programı üç gün süreyle yasakladı, yetmedi bir de para cezası verdi!..



Nasıl bir düzene mahkum edilmek istendiğimizi anlamak için rehber niteliğinde bir örnektir bu...



-Sonra “Aaa, bilmiyorduk” demeyin!.."



ulusal.com.tr "Cumhuriyetimizin simgelerinden biri olan “Andımız”, 2013 yılında liberal “yetmez ama evetçi” tayfasının, bölücülerin, gericilerin cansiperane desteğiyle yasaklanmıştı!..Yıllar sonra 2018'de Danıştay “Andımız” hakkında verilen “idam hükmünü” bozdu. İktidar yine de okullardaki yasağı sürdürdü!.. Bu arada aynı çevreler, Andımız ile ilgili yasağın sürmesi için her türlü kampanyayı, kumpanyayı serbestçe yapmaya devam ettiler. Öyle ki, Özgür-Der üyesi bir grup, Danıştay'ın önünde gösteri yaparak “Andımız'a” şu sözlerle saldırdı:-Kemalist anlayışın amentüsü sayılabilecek bir metni çocuklarımıza okutmak, dayatma ve zulümdür!..Sevgili arkadaşım Gülgün Feyman Ulusal Kanal 'da “ Nasıl Yani ?” isimli programında değerli yazar Orhan Karaveli ile konuyu ele aldı ve bu duruma isyan etti… Asıl yobaz kafanın çağdaşlıktan korktuğunu, küçücük çocukların kafalarını anlamadıkları Arapça'yla doldurduğunu söyledi.Sonra ne oldu peki? Radyo Televizyon Üst Kurulu, Gülgün Feyman'ın, “bireyleri aşağılayan, toplumda ayrımcılık yaratabilecek ve karşılıklı hoşgörü üslubunu zedeleyebilecek” sözler söylediği gerekçesiyle programı üç gün süreyle yasakladı, yetmedi bir de para cezası verdi!..Nasıl bir düzene mahkum edilmek istendiğimizi anlamak için rehber niteliğinde bir örnektir bu...-Sonra “Aaa, bilmiyorduk” demeyin!.."