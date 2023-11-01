Umuda Ortak Ol! Hedef: 35 Milyon TL

Görev Vakfı'nın Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin güçlendirilmesi için başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor. Hedef: 35 milyon lira...

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Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Hedef: 35 milyon lira...

Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak umuda ortak olabilirsiniz.

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