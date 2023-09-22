Ünlü fenomen Dilan Polat'ın "Günlük 750 bin TL harcıyorum" açıklamasına Özgür Demirtaş'tan tepki!

2. Sayfa programına katılan ünlü fenomen Dilan Polat'ın açıklamaları gündeme oturdu. "Üzerimdeki kombin 350 bin TL" diyen Polat, "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" açıklamasında bulundu. Özgür Demirtaş bu konuda yorum yaparak dikkat çekti.

Ünlü fenomen Dilan Polat, sosyal medyada özel hayatı ve lüks yaşantısı ile ön plana çıkıyor. Hediye edilen helikopterlerden, kafasına taktığı dolarlara kadar tüm hayatını sosyal medyada paylaşan ünlü fenomen 2. Sayfa programına konuk oldu.

Dilan Polat burada 'görgüsüz' yorumlarına sitem ederek görgüsüz olmadığının altını çizdi.

Kazancına dair sorular üzerine fenomen "Üzerimdeki kombin 350 bin TL" diyerek herkesin ağzını açık bıraktırdı.

KAZANCINI HESAPLADI

"Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" diyen Dilan Polat harcamalarıyla da ağızları açık bıraktı. Polat "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" deyince Özgür Demirtaş'tan paylaşım gecikmedi.