Ünlü İsimleri 90'lara Götüren Yapay Zeka
Yapay zeka artık hayatımın her alanında. Son zamanlarda sosyal medyada yapay zeka ile birçok akım yapıldı. Bu seferki akım ise "Yapay Zeka Yıllığı." Akıma katılan ünlü isimler adeta 90'lara ışınlandı. Akıma, 90'lardaki fotoğrafıyla karşılık veren Cem Yılmaz, "90'lar AI ile olmaz böyle olur" dedi.
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CEM YILMAZ
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, yapay zeka ile yaratılmayan doğal bir karesini "90'lar AI ile olmaz böyle olur" notuyla paylaştı.
BORA AKKAŞ
ÖZLEM YILDIZ
PELİN AKİL
Oyuncu paylaşımında "Alin 2. fotoğrafı görünce saçlarımı boyatmamı istiyor. Peki her şeyi geçtim, bu nasıl bir şey arkadaşlar. Hangi halim en sevdiğiniz?" dedi.