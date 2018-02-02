Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çukur'un kadrosuna yeni oyuncu katıldı. İzleyicilerin Bodrum Masalı'ndan tanıdığı Alper Durmaz Çukur kadrosunda katıldı. Alperen Duymaz, yeni sezonda diziye dahil olacak ve 'Sena' karakterinin ağabeyi rolünde izleyici ile buluşacak. Alperen Duymaz kimdir?

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşann Çukur dizisi kadrosunda ünlü oyuncu Alperen Duymaz da dahil oluyor. Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ekibine ilerleyen bölümlerde yeni bir oyuncu katılacak.



'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan ve ilgiyle izlenen Alperen Duymaz, 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan 'Çukur'da Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in ağabeyini oynayacak. Alperen Duymaz, 'Çukur'da polis rolünü canlandıracak. Oyuncunun geçen yaz Konya’da çektiği 'Direniş Karatay' filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek.





Alperen Duymaz kimdir?

17 Şubat 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Duymaz, gelecekteki mesleği olarak çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyu seçmişti ve okulunda da tiyatro kollarının etkinliklerine katılıyordu.



Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve hala da burada öğrenim hayatını sürdürmektedir.



Duymaz son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve kısa süre sonra final yapan Bodrum Masalı'nda Şevval Sam, Timuçin Esen, Murat Aygenve Hilmi Cem İntepe gibi tanıdık isimler ile rol almıştı.





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