Ünlü oyuncu evsiz kaldı!

'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncusu Perihan Ünlücan isyan etti. Üç yılda üç ev değiştiren ünlü oyuncu, "Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz" diyerek ev sahiplerine isyan etti.

Ünlü oyuncu evsiz kaldı!
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Kanal D'nin en sevilen dizileri arasında yer alan 'Arka Sokaklar 'da Başak karakterini canlandıran Perihan Ünlücan, üç yılda üç ev değiştirdi. İki yıl önce Arnavutköy'den Zekeriyaköy'e taşınan Ünlücan bu sefer de Levent'e taşındı. 

Ünlü oyuncu evsiz kaldı! - Resim : 1

AYLARCA EV BAKMAYA DEVAM ETTİ

Ünlü oyuncu, evlerini yabancılara kiraya vermek isteyen ev sahibine isyan etti. Set dışında kalan zamanlarını ev aramakla geçiren Ünlücan, aradığı daireyi bulamadı. İnternet üzerinden de araştırmaya devam ederek, istediği tarzda bir dairenin ilan takibine düşmesiyle hemen tuttu.

"KENDİ MEMLEKETİMİZDE EV TUTAMIYORUZ"

Yakın çevresine sitem eden Ünlücan, “İnanılmaz bir emlak krizi var. Herkes evlerini yabancılara vermek istiyor. Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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