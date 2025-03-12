Ünlü oyuncu Feyza Civelek sevenlerinden dua istedi

Adını Adını Feriha Koydum dizisiyle duyuran ve son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Civelek, geçtiğimiz gün evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Kolunu kıran oyuncu, dizinin son bölümlerinde de alçılı halde ekranlarda yer aldı.

Civelek, ameliyat öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kolumu kırdım, görünmez kaza… Yine nazara geldik” ifadelerini kullandı. Ameliyat öncesinde sevenlerine seslenen oyuncu, “Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin” mesajını paylaştı.