Ünlü oyuncu genç yaşında hayatını kaybetti!

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü oyuncu genç yaşında hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ece İrtem 17 Ocak 2025 tarihinde “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna dahil olmuştu.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 1991'de Sivas'ta dünyaya geldi.

Çocukluk dönemini Sivas'ta geçiren Ece İrtem ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden mezun oldu. İlköğretim döneminde ise lisanslı koşuculuk yaptı. Ece İrtem Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2014'te Kaçak Gelinler dizisi ile attı. Ardından çok sayıda dizide rol aldı. En son Kızılcık Şerbeti'nde oynadı.

Yarın bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! İşte 16 Haziran 2026 Meteoroloji güncel hava durumu raporuYarın bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! İşte 16 Haziran 2026 Meteoroloji güncel hava durumu raporuYurt
Türk oyuncu hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Hesaplarından tam 4 Milyar 800 Milyon TL geçti!
Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç piyasasında dev operasyon
ABD İle İran arasındaki savaş resmen bitti mi?
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı!
Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne 16 aylık kabus!
Yeni haftaya kabus gibi başlıyor!
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı!
İsrail ateşkesi tamamen deldi
TBMM'den milyonları ilgilendiren dev paket!
Milyar liralık yasa dışı bahis şebekesi çökertildi!
Çok Okunanlar
975 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 975 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti!
Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar
Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı! Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı!
Meteoroloji il il uyardı: 15 Haziran hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: 15 Haziran hava durumu nasıl olacak?