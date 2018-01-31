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Ünlü oyuncu Mark Salling intihar etti

ABD’li oyuncu Mark Salling’in yaşamına son verdiği duyuruldu.

Ünlü oyuncu Mark Salling intihar etti

Glee isimli gençlik dizisiyle bir hayran kitlesi edinen Mark Salling’in Los Angeles’ta intihar ettiği belirtildi.

TMZ, Salling’in kendisini astığını iddia ederek cesedinin evinin yakınındaki küçük bir beyzbol sahasında bulunduğunu açıkladı.

35 yaşındaki oyuncu hakkında daha önce 50.000 aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmış ve ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Depresyona girdiği için akıl sağlığının yerinde olmadığı söyleyen SallingABD’li oyuncu Mark Salling’in yaşamına son verdiği duyuruldu.
“Glee” isimli gençlik dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Mark Salling’in Los Angeles’ta intihar ettiği belirtildi.

TMZ isimli internet sitesi, Salling’in kendisini astığını iddia ederek cesedinin evinin yakınındaki küçük bir beyzbol sahasında bulunduğunu açıkladı.'in Mart ayında görüiecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alacağı öngörülüyordu./NTV

Etiketler; #Mark Salling #abd #Glee
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