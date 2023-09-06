Ünlü şarkıcı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı! Nazan Öncel'in durumu nasıl?

"SULULUKLARI SEVMEM"

Nazan Öncel, evlilik tekliflerini anlatırken şunları söylemişti: Son altı senedir birileri çıkıp, 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte... Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu... Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir; sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa-başa bakmaz, yazar da yazarım... Şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.