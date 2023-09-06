Ünlü şarkıcı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı! Nazan Öncel'in durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'in birden bayıldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı. Öncel, tansiyonunun düşmesinin ardından aniden bayıldığını ifade etti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Nazan Öncel, sağlık durumu hakkında açılmada bulundu.
NAZAN ÖNCL NEDEN BAYILDI?
Öncel'in bayılmasıyla sevenleri de telaşlandı. Kaldırıldığı hastane odasından sevenlerine seslenen Nazan Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire... Sigarayla da vedalaştık" şeklinde konuştu. Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
ALDIĞI EVLİLİK TEKLİFLERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Hayranların sürekli evlilik teklifi alan Nazan Öncel, "Nazo, gel benimle evlen' diyorlar. Gurur duydum şekerim de... Ben üç otuzu devirmişim, ne yapacaksın beni bu saatten sonra?' diyorum. 'Karım ol' diyorlar. 'Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini üç gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen' diyorum. Arkasına bakmadan kaçıyor" ifadelerini kullanmıştı.
"SULULUKLARI SEVMEM"
Nazan Öncel, evlilik tekliflerini anlatırken şunları söylemişti: Son altı senedir birileri çıkıp, 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte... Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu... Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir; sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa-başa bakmaz, yazar da yazarım... Şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.