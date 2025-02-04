Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar meydana geldi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıkladı. Tilbe, son halini sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar meydana geldi
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Şarkıcı, paylaşımında “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum” ifadelerini kullanarak yaşadığı soruna dikkat çekti.

Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerine yanıt veren Tilbe, “Doktora gittim, verilen krem ve ilaçları kullanıyorum. İnşallah geçer, çok sağ olsun” dedi.

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