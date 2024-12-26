Ünlü şarkıcının kardeşi evinde ölü bulundu

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi, gazeteci ve muhabir Işın İpek'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü şarkıcının kardeşi evinde ölü bulundu
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 Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamayla, üzücü haber tüm magazin dünyasına yayıldı. Işın İpek, evinde ölü olarak bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın değerli kardeşi, meslektaşımız Işın İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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