Ünlü şarkıcının kardeşi evinde ölü bulundu

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamayla, üzücü haber tüm magazin dünyasına yayıldı. Işın İpek, evinde ölü olarak bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın değerli kardeşi, meslektaşımız Işın İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."