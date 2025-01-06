Ünlü senarist ve yönetmen evinde ölü bulundu

Kara mizahi bağımsız filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist Jeff Baena, Los Angeles’taki evinde 47 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Aubrey Plaza’nın eşi olan Baena’nın vefatı, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü senarist ve yönetmen evinde ölü bulundu
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Los Angeles County Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Jeff Baena’nın cansız bedeni cuma sabahı evinde bulundu. Ölüm nedeni henüz netleşmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve otopsi raporunun dava sonuçlanana kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Baena, "The Little Hours" ve "Life After Beth" gibi kara mizah türünde başarılı yapımlara imza atmış, sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinmişti.

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