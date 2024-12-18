USMEK'e "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülü

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

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USMEK'e "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülü
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Türkiye Prestij Ödülleri sahiplerini buldu. Hizmet Organizasyon'un ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Prestij Ödülleri 2024" ödül töreni, iş, siyaset, sanat, spor ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Ödül töreninde yılın en başarılı kurum, kuruluş ve kişileri ödüllendirildi.

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülüne layık görüldü. Ödülü USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın aldı. Aydın, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu ödülü bizlere layık gören çok değerli Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

USMEK'e "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülü - Resim : 1

USMEK Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kara’nın da katıldığı törenden sonra açıklama yapan İzzet Aydın, "Yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu olarak ödül almak USMEK için çok değerli. Bu ödül, derneğimize gönül veren, elini taşın altına koyan ve bir şekilde misyon üstlenen değerli dernek yöneticilerinin ve değerli üyelerimizin gayretlerinin bir yansımasıdır. Bu ödülü derneğimize gönül verenler adına aldım." şeklinde konuştu.

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