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Usta gazeteci Cumhur Bahadır hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Cumhur Bahadır vefat etti. Bahadır'ın cenazesi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazının ardından Erenköy Galip Paşa Camisi’nden alınarak Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek

Usta gazeteci Cumhur Bahadır hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Cumhur Bahadır 28 Mayıs 2019 Salı günü vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Cumhur Bahadır'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Cumhur Bahadır'ın cenazesi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazının ardından Erenköy Galip Paşa Camisi’nden alınarak Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CUMHUR BAHADIR KİMDİR?

1938 yılında Adana’da doğdu. Mesleğe 1962 yılında Yeni Gazete’de başladı. Hürriyet, Tercüman, Yeni Sabah Gazetelerinde çalıştı. Günaydın Gazetesi Spor Servisi bölümünün yöneticiliğini üstlendi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhur bahadır
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