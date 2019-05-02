Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Ziya Sonay hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Ziya Sonay, bugün yaşamını yitirdi.



TGC'DEN AÇIKLAMA



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ziya Sonay'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.



HALİT ZİYA SONAY KİMDİR?



1942 yılında Erzincan Kemaliye ilçesinde doğdu. Mesleğe 1959’da Yeni Sabah Gazetesi’nde başladı. İnkılap, Yeni Memleket, Havadis, Son Havadis’te çalıştı. 1972’den itibaren Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda Genel Mali Sekreterlik, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlığı’nı üstlendi.



1984 Şubat Genel Kurulu’nda üç TGS üyesi arkadaşı ile birlikte Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi oldu. Ziya Sonay’ın Basın İlan Kurumu’ndaki hizmetleri, aralıksız 20 yıl Mayıs 2003 Genel Kurulu’na kadar sürdü. Komisyonlarda faal olarak görev aldı. Başkanlıklarını üstlendi. 19 Şubat 1993 tarihli 17. Genel Kurul Toplantısı’nda BİK Denetim Kurulu Asil üyeliğine seçilmişti. Bu görevini de başarı ile yürüttü. 20 Ekim 2001 tarihinde yapılacak TGS Olağan Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayacağı gerekçesiyle Kurum Denetçiliğinden istifa etti.



Ziya Sonay Sendikacılık hizmeti sırasında basın mensupları için konut kooperatifleri kurdu, yöneticilik yaptı. Sarıyer’de yer alan Gazeteciler Sitesi’ndeki parka, sitenin kurucusu ve TGS eski Başkanı Ziya Sonay’ın adı verildi.



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