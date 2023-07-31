Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı! ? ''Artık Serap var ''

Ekranların beğenilen dizisi Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Üvey Anne yeni bölüm fragmanı. Üvey Anne 7. bölüm fragman sizlerle

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün 7. bölüm fragmanı ile karşınızda.

ÜVEY ANNE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yaza damga vurmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serap evi terk eder

Ömer'in alerjisi dolaptaki dolmayı yediği için tetiklenmişti. Bu durumdan sonra hastanelik olan Ömer herkesi çok korkutmuştu. Faruk bu durum karşısında oldukça sinirliydi ve herkesi sorumlu tutar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

''Bence Serap abla da babama aşık...!''

Sloganıyla yayınlanan 6. bölüm de "Faruk, siz ne yapıyorsunuz burada?" sözleri damga vurdu.

İzleyiciler Serap eve dönecek mi sorularının yanıtını arayıyor. Serap eve geri dönüş planları için Naz ile ilgileniyor çünkü onun desteğinin olduğunu biliyor ve geri dönmek için en iyi yollardan bir tanesi olduğunu düşünüyor.

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Mafyaya benzer tipteki adamların Faruk Gencer nerede diye bağırarak şirkette onu aramasının sebebi de bunlar kim nereden çıktılar sorusunu gündeme getirdi ve merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gencer Seramik'te yeni bir ürünün lansmanı yapılması için hazırlıklar yapılıyordu ve fragmanın sonunda Lansman gecesinden önce olması muhtemel , bir yangın çıkarıldığı yer aldı. Şirketinde yangın çıkarılması da büyük merak konusu oldu . Mafyaya benzer tipteki adamlarla alakası olup olmadığı merak ediliyor.

Bu yangının Lansman gecesine dem vurmak amacıyla çıkarıldığı spekülasyonlar arasında olsa da net bir bilgi henüz yok. Detaylar için takipte kalın!