Uzak Şehir 16. bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir 16.bölüm'de neler olacak?
Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bu hafta dizide sular durulmuyor! Alya, Cihan’ın Mine’yle olan ilişkisini öğrenmesinin ardından büyük bir krizin ortasında kalır.
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Alya, kıskanıyordur ancak bunu gizlemeye çalışırken karşısına Sadakat çıkar. Sadakat, Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilerek ona boşanması için baskı yapar. Alya, Sadakat’in baskılarına karşı nasıl bir karar verecek? Kendi çıkarları mı, yoksa Sadakat’in çıkarları mı ön planda olacak? Alya ve Cihan boşanacak mı?
İşte, Uzak Şehir son bölüm izleme bilgileri...