Uzak Şehir 16. bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir 16.bölüm'de neler olacak?

Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bu hafta dizide sular durulmuyor! Alya, Cihan’ın Mine’yle olan ilişkisini öğrenmesinin ardından büyük bir krizin ortasında kalır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzak Şehir 16. bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir 16.bölüm'de neler olacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

Alya, kıskanıyordur ancak bunu gizlemeye çalışırken karşısına Sadakat çıkar. Sadakat, Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilerek ona boşanması için baskı yapar. Alya, Sadakat’in baskılarına karşı nasıl bir karar verecek? Kendi çıkarları mı, yoksa Sadakat’in çıkarları mı ön planda olacak? Alya ve Cihan boşanacak mı?

İşte, Uzak Şehir son bölüm izleme bilgileri...

UZAK ŞEHİR CANLI İZLE:

 

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

Avcılar’da aile katliamı: Polis olay yerini inceliyor!Avcılar’da aile katliamı: Polis olay yerini inceliyor!Yurt
dizi canlı izle
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu