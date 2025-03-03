Uzak Şehir 16. bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir 16.bölüm'de neler olacak?

Alya, kıskanıyordur ancak bunu gizlemeye çalışırken karşısına Sadakat çıkar. Sadakat, Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilerek ona boşanması için baskı yapar. Alya, Sadakat’in baskılarına karşı nasıl bir karar verecek? Kendi çıkarları mı, yoksa Sadakat’in çıkarları mı ön planda olacak? Alya ve Cihan boşanacak mı?

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