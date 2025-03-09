Uzak Şehir 17. bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir 17.bölüm'de neler olacak?
Uzak Şehir dizisinin 17. bölümü bugün izleyicilerle buluşuyor! Alya ve Cihan arasındaki gerilim tırmanırken, Cihan annesinin Alya'ya boşanma karşılığında yaptığı teklifi öğreniyor. Peki, Alya kararını verdi mi?
Yayınlanma:
Cihan, annesinin Alya'ya boşanma karşılığı yaptığı teklifi öğrenir. Sadakat'in bu konuda tek umudu Mine'dir. Mine ise Cihan'ın Alya'ya olan hislerine artık Alya'nın da kayıtsız kalmadığını aşkından ölse de Cihan'a söyler... Peki Alya'nın kararı ne olacak?
İşte, Uzak Şehir son bölüm izleme bilgileri...