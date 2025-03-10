Uzak Şehir 17.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle!

Sevilen dizisinin bu haftaki bölümünde Kaya'nın davasında artık sona gelinir. Mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir. Uzak Şehir 12. bölüm izle ekranı araştırılıyor.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldığı dizide Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

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