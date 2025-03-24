Uzak Şehir 19.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle!
Uzak Şehir pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Uzak Şehir'in 19.bölümünde neler yaşanacak? Uzak Şehir 19.bölüm izle...
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Sevilen dizi Uzak Şehir, bu akşam 19. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
Her bölümüyle merak uyandıran dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek.
Yeni bölümde neler olacak?
Dizinin yeni bölümünde, olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor.
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldığı dizide Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gelişmeler merakla takip ediliyor.
İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...
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CANLI İZLE:
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir
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