Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi akşamı 20. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, Mardin'de çekilen sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı yapım, Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan mücadelesini konu alıyor.
Peki Uzak Şehir bu akşam var mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Uzak Şehir 20. bölümde neler yaşanacak?
Alya, annesinin Mardin'e geliş amacının Cihan’ın gücüyle ilgili olduğunu düşünse de, Fikriye'nin sakladığı bambaşka gerçekler ortaya çıkacak.
Cihan, Alya’nın değişen ruh halinin ardındaki gerçeği merak ederken, Alya acılarını sadece Cihan’a anlatacak. Fikriye'yi göndererek Alya'nın acısını dindirebileceğini düşünen Cihan, Fikriye’ye gidiş bileti verir.
Fikriye ise artık buralardan kolay kolay gitmeyeceğini açıkça belirtir.
Nare ise, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat’i alırken, Şahin bu yolda onu yalnız bırakmaz. Şahin, Kaya'ya gizliden destek verirken, Zerrin için son bir iyilik yaptığının farkındadır.
Alya, Uğur’un beklenmedik teklifini reddederken, oğlu için büyük bir tehdit yarattığını fark eder. Bu karmaşanın içinde, Cihan Deniz bir anda kaybolur.
Cihan'ı bulmak için herkes tek yürek olurken, Sadakat ve Alya, annelik üzerinden birbirlerini anlayacaklar
Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı
Yeni bölümde sürpriz gelişmeler ve gerilim dolu anlar yaşanacak. Bu heyecan dolu bölümü kaçırmamak için saat 20.00’de Kanal D ekranlarına kilitlenin!
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