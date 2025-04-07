Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi akşamı 20. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, Mardin'de çekilen sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 1

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı yapım, Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan mücadelesini konu alıyor.

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 2

Peki Uzak Şehir bu akşam var mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 3

Uzak Şehir 20. bölümde neler yaşanacak?
Alya, annesinin Mardin'e geliş amacının Cihan’ın gücüyle ilgili olduğunu düşünse de, Fikriye'nin sakladığı bambaşka gerçekler ortaya çıkacak. 

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 4

Cihan, Alya’nın değişen ruh halinin ardındaki gerçeği merak ederken, Alya acılarını sadece Cihan’a anlatacak. Fikriye'yi göndererek Alya'nın acısını dindirebileceğini düşünen Cihan, Fikriye’ye gidiş bileti verir. 

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 5

Fikriye ise artık buralardan kolay kolay gitmeyeceğini açıkça belirtir.

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 6

Nare ise, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat’i alırken, Şahin bu yolda onu yalnız bırakmaz. Şahin, Kaya'ya gizliden destek verirken, Zerrin için son bir iyilik yaptığının farkındadır.

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 7

Alya, Uğur’un beklenmedik teklifini reddederken, oğlu için büyük bir tehdit yarattığını fark eder. Bu karmaşanın içinde, Cihan Deniz bir anda kaybolur. 

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 8

Cihan'ı bulmak için herkes tek yürek olurken, Sadakat ve Alya, annelik üzerinden birbirlerini anlayacaklar

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 9

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı
Yeni bölümde sürpriz gelişmeler ve gerilim dolu anlar yaşanacak. Bu heyecan dolu bölümü kaçırmamak için saat 20.00’de Kanal D ekranlarına kilitlenin!

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Uzak Şehir 20.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle - Resim: 10

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