Uzak Şehir 21.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle

Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.