Uzak Şehir 22.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 22.bölüm izle

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Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur.
Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.
Uğur’un Albora’lar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat’in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya, Sadakat’i engellemeye çalışırken çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder.
Cihan, Alya ve Sadakat’in ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır?
Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin’le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare’yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur.
Demir intikam ateşini harlamak için Zerrin’i kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kaya’nın karşısına Zerrin’le çıkan Demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir.
Demir’in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir’den öcünü almak için onu bıçaklar.
Zerrin’in korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken Demir babasına izin mi verecektir yoksa Zerrin’in cezasını kendi elleriyle mi verecektir?
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
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