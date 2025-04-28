Uzak Şehir 23.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle
Cihan Alya’nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye’nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya’nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler.
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Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.
Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin’in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir’in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare’nin boşanma korkusuyla Demir’le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir’in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder.
Özkan’ın Nare’yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare’yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan’ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.
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