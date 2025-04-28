Uzak Şehir 23.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle

Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin’in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir’in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare’nin boşanma korkusuyla Demir’le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir’in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder.