Uzak Şehir 24.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 20.bölüm izle

Alya Boran’ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan, hem Cihan Deniz’i korumak için, hem de ağabeyinin intikamını almak için Boran’ın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar.

Halis’in Fikriye’ye telefonda söyledikleri Cihan’la Alya’nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir.

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