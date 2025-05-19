Uzak Şehir 26.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle

Cihan, Boran'ın katiline kafayı takmıştır. Albora Konağı, çeşitli entrikalar içinde sarsılmaktadır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzak Şehir 26.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir son bölüm izle
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Bu heyecana daha fazla dayanamayan Alya, Cihan'a sitem eder. Ama Cİhan'ın Alya'ya söyleyeceği başka bir şey vardır...

Fikriye’nin ölümü, Alya’nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya’nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran’la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel’in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan’ı değil, Alya’yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan’ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.

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