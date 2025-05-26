Uzak Şehir 27. Bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 27.bölüm izle

Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovulan Alya, konağa da Cihan'a da sahip çıktı!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzak Şehir 27. Bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 27.bölüm izle
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Konaktan gitmese de Cihan'la arasında yeni yeni filizlenen bazı duyguların üstünü örtmek zorunda kaldı!

Cihan, Boran'ın katilinin peşinde Suriye'ye gitme kararı alınca Alya ile Sadakat arasında yeni bir gerilim başlıyor. Katilin sakladığı evi sonunda bulan Cihan, bu sefer onu elinden kaçırmamaya kararlıdır. Peki Cihan, sağ salim Alya'ya ve konağa dönebilecek mi?

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