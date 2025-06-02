Uzak Şehir 28.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 28.bölüm izle

Cihan'ın, annesinden son bir isteği vardır. Sadakat, Cihan için bu isteği yerine getirecek mi?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzak Şehir 28.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Uzak Şehir 28.bölüm izle
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Mutlu sona adım adım yaklaşan Şahin ve Nare'yi hangi sürpriz bekliyor?

Alboralar, Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlandığını görünce feryat figan ederek Kaya'ya koşar. Zerrin ise bu duruma dayanamayıp kendini bir köprüde bulur.

Şahin ve Nare en sonunda nikah masasında kavuşurken Alya ve Cihan da her şeyi geride bırakıp birbirlerine yar olabilecek mi? 

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