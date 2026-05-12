Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle

Uzak Şehir son bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin final sahnesi sonrası izleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri araştırmaya başladı.

Özellikle Alya ile Deniz’in yaşadığı tehlike ve Cihan’ın verdiği mücadele, 62. bölüm fragmanına yönelik aramaları artırdı.

UZAK ŞEHİR 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 62. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm tanıtımında konakta yaşanan facianın ardından gerilim iyice yükselirken, Cihan’ın Alya’ya verdiği söz izleyicilerin dikkatini çekti.

“BANA BİR ŞEY OLMAYACAK”

Fragmanda Pakize ile Kadir’in en mutlu gününde yaşanan olayların ardından Feyyaz ile mesele adeta kan davasına dönüşüyor.

Cihan ise Alya’ya, sapasağlam geri döneceğine dair söz veriyor.

Fragmanda dikkat çeken sahnelerden birinde Cihan’ın “Bana bir şey olmayacak” ifadeleri öne çıkıyor.

Cihan’ın Alya’ya, geri döndüğünde Albora köyünün meydanında düğün yapacaklarını söylemesi fragmanın en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

Yeni bölümde Alya ile Cihan arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Nare’nin hayatı tehlikeye girince bebeği aldırma kararı alan Şahin, yaşananların ardından Demir’in karşısına çıkıyor.

Yeni bölümde Şahin ile Demir arasındaki gerilimin daha da büyümesi bekleniyor.