Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

Kanal D dizisi Uzak Şehir’de Feyyaz ve Cihan arasındaki savaşın şiddetlendiği, Sadakat’in ise sarsıcı bir sırrı öğrendiği son bölümün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Özellikle geçirdiği kaza sonrası akıbeti merak konusu olan Pakize’nin durumu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde Kanal D’nin resmi kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Uzak Şehir Pakize öldü mü?

Son bölümde kaza geçirerek hastaneye kaldırılan Pakize, izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. Kalbi duran ve doktorların yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen Pakize, bölümün sonunda gözlerini açtı. Bu gelişmeyle birlikte karakterin şu an için diziden ayrılmadığı ve hikayedeki yerini koruduğu kesinleşmiş oldu.

Uzak Şehir son bölümde neler yaşandı?

Son bölümde Cihan, Feyyaz’ın konağa düzenlediği saldırı sonrası intikam planını devreye soktu. Akılcı hamlelerle Feyyaz’ı köşeye sıkıştıran Cihan’ın planı işlerken, konak içinde de Sadakat rüzgarı esti. Meryem’in yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Sadakat, dengeleri değiştirecek bir adım attı. Diğer yandan Kaya ve Zerrin arasındaki "bebek" savaşı kızışırken, Albora cephesinde Bulgarlarla başlayan yeni kriz Cihan ve Alya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.