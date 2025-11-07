Uzak Şehir reyting listelerini altüst etti! En çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerini altüst eden Uzak Şehir dizisi, son bölümüyle yine zirvede yer aldı. 16 bandında izlenme oranına ulaşan dizi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

X’te paylaşılan verileri yorumlayan reyting uzmanı, Uzak Şehir’in en çok reyting getiren sahnesinin Deniz’in Alya’ya çiçek verdiği an olduğunu duyurdu. Ayrıca, patlama sahnesinde Kaya’nın ölüp ölmediğini merak eden izleyicilerin reklam dönüşünde büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Uzman ayrıca dizinin fragmanının da 6,5 reyting alarak sezonun en çok izlenen fragmanı olduğunu söyledi. Uzak Şehir böylece hem yeni bölümü hem de fragmanıyla ekran başarısını perçinlemiş oldu.



