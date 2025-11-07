Uzak Şehir reyting listelerini altüst etti! En çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle reyting rekoru kırdı. X’teki reyting uzmanı, en çok izlenen sahneleri ve diziye reyting kazandıran anları açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uzak Şehir reyting listelerini altüst etti! En çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerini altüst eden Uzak Şehir dizisi, son bölümüyle yine zirvede yer aldı. 16 bandında izlenme oranına ulaşan dizi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir reyting listelerini altüst etti! En çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı - Resim : 1

X’te paylaşılan verileri yorumlayan reyting uzmanı, Uzak Şehir’in en çok reyting getiren sahnesinin Deniz’in Alya’ya çiçek verdiği an olduğunu duyurdu. Ayrıca, patlama sahnesinde Kaya’nın ölüp ölmediğini merak eden izleyicilerin reklam dönüşünde büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Uzak Şehir reyting listelerini altüst etti! En çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı - Resim : 2

Uzman ayrıca dizinin fragmanının da 6,5 reyting alarak sezonun en çok izlenen fragmanı olduğunu söyledi. Uzak Şehir böylece hem yeni bölümü hem de fragmanıyla ekran başarısını perçinlemiş oldu.

Kaynak

Türk halterinin duayeni Hilmi Pekünlü vefat etti | Naim Süleymanoğlu’nun ilk hocasıydıTürk halterinin duayeni Hilmi Pekünlü vefat etti | Naim Süleymanoğlu’nun ilk hocasıydıGündem
reyting
Günün Manşetleri
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
Çok Okunanlar
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu!
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda!