Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal diziden ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi mi?

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal’ın adı uyuşturucu soruşturmayla gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun dizideki geleceği izleyiciler tarafından merak edildi.

Yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan açıklamada, Sinem Ünsal’ın dizideki rolüne devam ettiği belirtildi. Gözaltı sürecine ilişkin gelişmelerin dizinin çekim takvimi ve yayın planı üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yasal süreç tamamlanana kadar oyuncunun sahnelerinde yer almaya devam edeceği ve dizinin hikâyesinin mevcut kadroyla sürdürüleceği bildirildi.

Dizide Alya karakterinin ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, karakterin hikâyede yer almaya devam edeceği aktarıldı.

Sinem Ünsal ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hakkında çıkan iddiaları reddettiğini ve süreci takip ettiğini belirtti.