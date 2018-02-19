Çukur'da Vartolu Sadettin öldü mü sorusu son günlerin en çok aranan etiketi oldu. Peki Vartolu Sadettin öldü mü?

Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizinde Vartolu Sadettin öldü mü son günlerde sıkça aranıyor. Vartolu Sadettin'e ait olduğu söylenen cenaze gömüldü.

17. Bölümde Yamaç'ın Emmi ile gizli konuşması ve sır tutmasını istemesi Vartolu'nun ölmediği yönünde düşüncelere yol açtı.



Yamaç'ın Celasun ile gizli planlar yapması Vartolu'nun ölmediği iddialarını doğrular cinsten.



17. bölümde Selim , eşi Ayşe'nin kaçarken Vartolu'dan yardım istediğini öğreniyor ve Ayşe'yi terk ediyor.



İdris Vartolu'nun adamlarına Çukur'u terk etmelerini iletiyor.



Alperen Duymaz da kadroya dahil oldu

Çukur'un kadrosuna yeni oyuncu katıldı. İzleyicilerin Bodrum Masalı'ndan tanıdığı Alper Durmaz Çukur kadrosuna dahil oldu.



Alperen Duymaz, Çukur'da 'Komiser Emrah' rolüyle ekranlara dönüyor.



Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.







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