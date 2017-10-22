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Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu

Vatan Şaşmaz'ın sunduğu 'İş Dünyası' programının yeni sunucusu belli oldu.

Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu
Vatan Şaşmaz'ın sunduğu 'İş Dünyası' programının yeni sunucusu belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın yaklaşık 5 yıldır sunduğu 'İş Dünyası' programının yeni sunucusu Özlem Yıldız oldu.

Vatan Şaşmaz’ın 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Özlem Yıldız, “Çok sevdiğim, benim için çok kıymetli ve yol arkadaşlığı yaptığım bir dostumu kaybettim. Bu programla yollarımız kesiştiğinde, Vatan’ın daha önce sunduğunu öğrenince benim için çok daha büyük bir sorumluluk oldu. O bayrağı uzun yıllardır çok başarıyla taşımış, yaptığı işi de layıkıyla yapmış, insanların çok sevgisin kazanmış birisi. Ondan bu bayrağı devralmak benim için çokta duygusal bir durum. Onun başarısını devam etmek, bu sorumluluğu göğüslemek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

ulusal.com.tr
Etiketler; #Vatan Şaşmaz #iş dünyası
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