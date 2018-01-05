Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizine önümüzdeki bölümlerde iki önemli karakter veda edecek.
Medyatava'da yer alan habere göre; Vatanım Sensin'de Tevfik karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltuğunda oturacak.
PuhuTV'nin yeni online dizisi 'Şahsiyet'in yönetmenliği yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor.
Dizide Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak'ın da gelecek haftalarda senaryo gereği diziden ayrılacak.
ulusal.com.tr
Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinden Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak ile Tevfik karakterine hayat veren Onur Saylak'ın ayrılacağı öğrenildi.
Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizine önümüzdeki bölümlerde iki önemli karakter veda edecek.
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